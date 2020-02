Venti forti e temperature in calo, allerta meteo in Umbria: "Rischio blackout e caduta alberi"

Allerta meteo in Umbria, a causa soprattutto dei venti forti che in questi giorni stanno attraversando il 'cuore verde d'Italia". A segnalare le criticità (ordinaria) per oggi pomeriggio e la giornata di domani (6 febbraio) è il centro funzionale della Protezione Civile: "Possibilità di blackout elettrici e telefonici - si legge nel bollettino odierno -, di caduta di alberi, cornicioni e tegole, di danneggiamenti alle strutture provvisorie. Possibili problemi alla circolazione stradale, ai collegamenti lacustri e alle attività lacustri".

Ecco intanto le previsioni di Umbria Meteo per oggi pomeriggio (5 febbraio) e per i prossimi giorni

OGGI (5 febbraio) - Pomeriggio: molto nuvoloso o coperto in Appennino con locali precipitazioni, nevose fin sui 400/600 metri di quota. Nuvoloso o localmente molto nuvoloso sul resto dell’Umbria ma senza precipitazioni significative. Temperature massime in calo. Venti forti settentrionali. Sera/notte: in serata nuvoloso o molto nuvoloso in Appennino con addensamenti e locali precipitazioni, più probabili sui Sibillini, nevose fin sui fondovalle, poco nuvoloso o localmente nuvoloso sul resto dell’Umbria. Lento miglioramento durante le ore notturne successive. Venti moderati nord orientali con rinforzi in Appennino.

DOMANI (giovedì 6 febbraio) - Mattino: cielo ereno o poco nuvoloso con le poche nubi concentrate in Appennino. Temperature minime in lieve calo. Venti moderati nord orientali. Pomeriggio: cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature massime stazionarie od in ulteriore, lieve calo. Venti deboli o moderati settentrionali, in attenuazione. Sera/notte: in serata e durante le ore notturne successive cielo sereno. Venti assenti o deboli settentrionali.

VENERDÌ 7 FEBBRAIO - Mattino: cielo sereno con gelate nelle valli. Temperature minime in lieve calo. Venti assenti o deboli variabili. Pomeriggio: cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature massime stazionarie od in ulteriore, lieve calo. Venti deboli occidentali. Sera/notte: in serata e durante le ore notturne successive cielo sereno. Venti assenti o deboli nord occidentali.