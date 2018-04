Meteo, le previsioni in Umbria: "Anticipo d'estate, temperature sopra i 25 gradi"

Le previsioni meteo per i prossimi giorni redatte dal sito specializzato Umbria Meteo. L'aggiornamento, che arriva via Facebook, annuncia l'innalzamento delle temperature e un anticipo di estate in Umbria dopo un paio di giorni di instabilità: "Sistema depressionario in risalita dall'Algeria fino sopra l'Italia ma essendo in fase d'indebolimento porterà poca pioggia sull'Umbria, oggi pomeriggio con correnti occidentali qualche locale rovescio od isolato temporale soprattutto in Appennino, domani pomeriggio con correnti nord orientali soprattutto sui settori occidentali e meridionali della regione. Da mercoledì 18 aprile prevalenza di sole, da giovedì 19 aprile alta pressione, sole e temperature in aumento fino a circa 5°C sopra le medie del periodo. Tra sabato 21 e mercoledì 25 aprile potranno essere raggiunti e superati i 25°C in molti centri cittadini umbri".

Martedì 17 aprile, spiega Umbria Meteo, "al mattino inizialmente cielo poco nuvoloso o localmente nuvoloso, nubi in aumento in tarda mattinata, spesso a carattere cumuliforme a ridosso dei rilievi montuosi dove saranno possibili isolati rovesci. Temperature minime in lieve calo. Venti deboli settentrionali". Nel pomeriggio "cielo nuvoloso o molto nuvoloso con addensamenti cumuliformi, locali rovesci ed isolati temporali, più probabili sull'Umbria occidentale e meridionale. Temperature massime stazionarie od in ulteriore, lieve calo. Venti deboli o localmente moderati settentrionali". In serata "generale miglioramento, durante le ore notturne successive poco nuvoloso sull’Umbria centro occidentale, nuvoloso o molto nuvoloso in Appennino ma scarso rischio precipitazioni. Venti deboli o moderati settentrionali".

Mercoledì 18 aprile "al mattino inizialmente cielo poco nuvoloso o nuvoloso con nubi più presenti in Appennino. Temperature minime in lieve aumento. Venti da deboli a moderati nord orientali". Nel pomeriggio "cielo sereno o poco nuvoloso con qualche nube in più in Appennino. Temperature massime in aumento. Venti moderati nord orientali". In serata "temporaneo, generale aumento delle nubi ma senza precipitazioni, durante le ore notturne successive poco nuvoloso per il transito di qualche velatura. Venti deboli o moderati nord orientali".