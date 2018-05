Meteo, le previsioni in Umbria: pioggia nel fine settimana, sole da lunedì

Pioggia nel fine settimana e da lunedì il sole. Ecco le previsioni per i prossimi giorni del sito specializzato Umbria Meteo: "Nel fine settimana il sistema depressionario si attenuerà ulteriormente e ciò causerà un parziale mutamento delle condizioni atmosferiche per alcune zone della nostra regione. L’attenuazione delle correnti orientali con ancora una circolazione depressionaria in quota, favoriranno infatti la formazione di cumulonembi in grado di produrre rovesci e temporali sulle zone occidentali e meridionali della nostra regione, mentre avremo condizioni atmosferiche più asciutte per il resto della regione, in particolare da Perugia/Assisi verso nord/nord est, quindi Altotevere ed eugubino gualdese. Rovesci e temporali saranno più probabili tra la tarda mattinata ed il primo pomeriggio, specie sui Martani, tuderte, amerino, ternano, orvietano e Trasimeno, in qualche caso potranno risultare intensi ed in grado di produrre grandinate. Nelle altre zone della regione non sono da escludere totalmente le precipitazioni ma certamente saranno molto meno probabili e più deboli. Per quanto riguarda le temperature saliranno un po’ specie nelle aree maggiormente soleggiate, venti deboli o moderati prevalentemente nord orientali".

Poi la svolta: "Sull’Umbria prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso sia lunedì 7 che martedì 8 maggio con qualche nube in più nel pomeriggio sul sud della regione ma scarso rischio precipitazioni. Temperature in aumento, specie le massime, venti deboli o moderati nord orientali. Mercoledì 9 maggio nuvolosità in aumento con prime piogge, anche a carattere di rovescio o temporale, tra la trad mattinata ed il pomeriggio. Giovedì 10 maggio si replica, con maggiore frequenza delle precipitazioni. Temperature massime in calo, venti deboli settentrionali".