Meteo, le previsioni in Umbria per il ponte del 25 aprile: "Ancora caldo e giornate soleggiate"

Le previsioni del sito specializzato Umbria Meteo per il ponte del 25 aprile. Sull’Umbria “cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso sia oggi lunedì 23° aprile che mercoledì 25 aprile, mentre domani martedì 24 aprile temporaneo transito di nuvolosità poco consistente, specie durante le ore centrali del giorno. Temperature stazionarie oggi, in lieve calo domani martedì 24 aprile, in aumento mercoledì 25 aprile, venti deboli provenienti in prevalenza dai quadranti sud occidentali”.

Sulla nostra regione “ancora sole e temperature elevate nella giornata di giovedì 26 aprile mentre tra venerdì 27 e sabato 28 aprile nuvolosità prevalentemente pomeridiana, spesso cumuliforme ed in grado di produrre locali rovesci o temporali. Domenica 29 aprile cielo sereno o poco nuvoloso, venti deboli o moderati sud occidentali. Temperature in debole o moderato calo”.