Meteo, le previsioni in Umbria: la pioggia ha le ore contate, ondata di caldo in arrivo

Il maltempo ha le ore contante. Ecco le previsioni del sito specializzato Umbria Meteo per i prossimi giorni: "Sull’Umbria molte nubi con rovesci sparsi e locali temporali sia oggi che domani mercoledì 23 maggio, specie durante le ore pomeridiane, temperature stazionarie od in lieve aumento, venti deboli occidentali. Qualche nebbie al mattino nei fondovalle. Giovedì 24 maggio nubi e residue, isolate precipitazioni pomeridiane concentrate in Appennino, venerdì 25 maggio sereno o poco nuvoloso con qualche nube in più in Appennino. Temperature in aumento, venti deboli settentrionali".

E ancora: "Durante il prossimo fine settimana, tra sabato 26 e domenica 27 maggio, circolazione anticiclonica sopra l’Italia con contributo subtropicale in quota, ciò garantirà condizioni atmosferiche stabili con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso sul territorio italiano, temperature in aumento con valori massimi che saliranno fin sui 30°C sui settori tirrenici. La circolazione anticiclonica presente sul bacino centrale del mar Mediterraneo dovrebbe iniziare ad indebolirsi, in quota, a partire da martedì 29 maggio con instabilità atmosferica in lento aumento ad iniziare dai settori nord occidentali del territorio italiano".

Nello specifico in Umbria "prevalenza di sole e caldo da sabato 26 a lunedì 29 maggio con temperature massime che saliranno fin sui 30°C, specie sul ternano. Nuvolosità in aumento da martedì 30 maggio ma i primi rovesci e temporali difficilmente torneranno prima della metà della prossima settimana. Temperature ancora superiori alle medie del periodo".