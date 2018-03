Meteo, le previsioni in Umbria: "Tanta pioggia in Umbria, temperature in aumento"

Le previsioni meteo per l’Umbria per i prossimi giorni, redatte dal sito specializzato Umbria Meteo. Sull’Umbria “nubi piogge e temporali nelle prossime ore in trasferimento da nord a sud, deciso miglioramento atmosferico tra la tarda serata e soprattutto la prossima notte quando assisteremo a degli ampi rasserenamenti. Nevicate fin sui 1000/1200 metri di quota”.



La mattinata “di domani giovedì 8 marzo inizierà con cielo sereno, nebbie e qualche gelata nelle valli, poi nel pomeriggio stratificazioni nuvolose in arrivo da ovest, nubi più intense dalla serata. Temperature minime in calo e massime in aumento, venti deboli o localmente moderati sud occidentali”.