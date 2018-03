Meteo, le previsioni della Protezione Civile dell'Umbria: "Rischio gelicidio, ma le temperature aumentano"

Il peggio è passato. Ecco le previsioni della Protezione civile dell’Umbria per i prossimi giorni diramate dal Centro Funzionale della Regione Umbria. Per giovedì 1 marzo cielo “molto nuvoloso con nevicate che tenderanno gradualmente a trasformarsi in pioggia. Venti deboli orientali e temperature stazionarie o in leggero rialzo.

Venerdì 2 marzo, invece, in Umbria “cielo nuvoloso con precipitazioni (piogge), possibili locali episodi di gelicidio nelle prime ore. Venti moderati occidentali e temperature in aumento”.

Sabato 3 marzo, “cielo nuvoloso con precipitazioni (piogge) in Umbria . Venti moderati occidentali e temperature in aumento”.