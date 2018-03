Meteo, le previsioni per Pasqua e Pasquetta: che tempo farà in Umbria

Le previsioni del sito specializzato Umbria Meteo per Pasqua e Pasquetta. Sull’Umbria "nelle prossime ore alternanza tra schiarite ed addensamenti, pomeriggio maggiormente soleggiato, nubi di nuovo in aumento durante la prossima notte con qualche isolato piovasco".

Domani, venerdì 30 marzo, "molte nubi fin dal mattino che tenderanno ad intensificarsi ed a produrre piogge sparse nel pomeriggio ed in serata, specie sui settori centro meridionali della regione, neve a quote elevate, venti moderati meridionali con locali rinforzi, temperature minime in aumento e massime in calo".



Sabato 31 marzo "molto nuvoloso o coperto con piogge sparse, anche a carattere di rovescio, per l’intera giornata, quota neve in calo fin sui 1200/1400 metri, venti ancora moderati meridionali, temperature in generale calo".