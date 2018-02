Meteo, le previsioni della Protezione Civile dell'Umbria: ondata di gelo e neve

Secondo la Protezione Civile dell’Umbria è in arrivo una ondata di gelo e neve: "Tra domenica e lunedì le temperature massime subiranno un calo repentino, anche di 10 gradi".



Il centro funzionale della Protezione civile regionale registra un peggioramento significativo delle condizioni meteo già a partire dal 23 febbraio. Secondo le previsioni della Protezione Civile domenica 24 febbraio “cielo molto nuvoloso o coperto con deboli precipitazioni isolate o sparse, nottetempo e in mattinata sull'Appennino, dalla sera sulle zone meridionali; deboli nevicate in Appennino a quote di montagna”.

Allarme neve e gelo polare sull'Umbria: temperature a meno 10, alcuni comuni chiudono le scuole: la mappa





Domenica 25 febbraio “temperature massime in deciso calo. Cielo molto nuvoloso con nevicate fino a quote di pianura in Appennino; possibili deboli nevicate o nevischio anche sulle pianure settentrionali”.



La Protezione Civile prevede neve in pianura e temperature in picchiata anche per la giornata di lunedì 26 febbraio. I Comuni della fascia appenninica dell’Umbria hanno optato per la chiusura preventiva delle scuole di ogni ordine e grado.