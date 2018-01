Meteo, le previsioni in Umbria per il fine settimana: "Nebbie e temperature in calo"

Le previsioni meteo per il fine settimana redatte dal sito specializzato Umbria Meteo. Per venerdì 26 gennaio al mattino “cielo molto nuvoloso o coperto sull’Umbria settentrionale, nuvoloso o localmente molto nuvoloso sul resto della regione. Temperature minime in aumento. Venti moderati meridionali”.



Nel pomeriggio “cielo nuvoloso o molto nuvoloso con addensamenti soprattutto sull’Umbria occidentale e settentrionale ma scarso rischio precipitazioni. Temperature massime in lieve calo. Venti deboli o moderati meridionali”.



In serata “ancora nuvoloso o molto nuvoloso, durante le ore notturne successive nuvolosità in ulteriore aumento da ovest con prime piogge sull’Umbria occidentale. Venti moderati meridionali”.

