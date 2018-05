Meteo, le previsioni giorno per giorno in Umbria: ancora giorni di pioggia

Ancora pioggia. Ecco le previsioni del sito specializzato Umbria Meteo per i prossimi giorni: "Giovedì 10 maggio più nubi al mattino e più rovesci e temporali nel pomeriggio, localmente anche intensi, possibili un po’ su tutta la regione. Temperature massime in ulteriore calo. Venti deboli sud occidentali".



Venerdì 11 maggio "instabilità atmosferica pomeridiana in temporanea attenuazione con locali rovesci ed isolati temporali pomeridiani più probabili a ridosso dell’Appennino, Temperature in lieve aumento. Durante il prossimo fine settimana infine, confermato l’Arrivo sul bacino centrale del mar Mediterraneo, proveniente da Inghilterra e Francia, di un più corposo impulso di aria fresca ed instabile nord atlantica con probabile formazione di un centro depressionario sopra l’Italia che interesserà con nubi e precipitazioni, spesso a carattere di rovescio, un po’ tutte le regioni italiane per più giorni con un moderato calo delle temperature".

Più nel dettaglio venerdì 11 maggio al mattino "cielo sereno o poco nuvoloso con temporanee nebbie nei fondovalle, nubi in aumento dalla tarda mattinata con locali addensamenti e possibili isolati rovesci in Appennino. Temperature minime stazionarie o in lieve calo. Venti deboli settentrionali". Nel pomeriggio "cielo nuvoloso o molto nuvoloso con addensamenti cumuliformi, locali rovesci ed isolati temporali, possibili anche ad ovest dell’Appennino. Temperature massime in lieve aumento. Venti deboli settentrionali". In serata "nubi in calo con ampi rasserenamenti in avanzamento da nord, durante le ore notturne successive cielo sereno. Venti assenti o deboli settentrionali".

Sabato 12 maggio, invece, al mattino "cielo sereno o poco nuvoloso con temporanee nebbie nei fondovalle, nubi in aumento dalla tarda mattinata con locali addensamenti e possibili isolati rovesci in Appennino. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento. Venti deboli settentrionali". Nel pomeriggio "cielo nuvoloso o molto nuvoloso con addensamenti cumuliformi, locali rovesci ed isolati temporali, possibili anche ad ovest dell’Appennino. Temperature massime in lieve aumento. Venti deboli occidentali". In serata "nubi in calo con ampi rasserenamenti in avanzamento da nord, durante le ore notturne successive cielo sereno. Venti assenti o deboli occidentali".