Maltempo, copiosa grandinata tra Collestrada ed Assisi: strade imbiancate (le foto)

Una copiosa grandinata si è abbattuta sull'area che va da Collestrada fino alle porte di Assisi nel primo pomeriggio di oggi. La grandine nel giro di pochi minuti ha creato un manto bianco su campi e su strade. Rallentamenti e massima attenzione sulla Statale 75 dove molti automobilisti hanno dovuto rallentare e stare attenti allo strato di grandine che si è depositata sull'asfalto. Non ci sono stati per fortuna incidenti stradali. Per tutto il pomeriggio di oggi sono previste ancora nubi e piogge ma ci aspetterebbe un fine settimana sostanzialmente soleggiato e con temperature in leggero rialzo.