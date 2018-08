Meteo, dall'afa al maltempo: temporali e alberi pericolanti. Le previsioni

Dal caldo torrido al maltempo. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco di Perugia nei comuni della provincia per i danni provocati dal vento e dai temporali del pomeriggio di martedì 7 agosto.



Alberi pericolanti e piccoli allagamenti registrati in diverse zone della provincia. Fortunatamente nulla di grave. La situazione è sotto controllo. Intanto, a Perugia, resta confermata l'allerta del Ministero della Salute, con il bollino rosso per il caldo anche per domani, mercoledì 8 agosto.

Le previsioni del sito specializzato Umbria Meteo per i prossimi giorni. Mercoledì 8 agosto "Al mattino cielo poco nuvoloso con nubi in aumento nel corso della mattinata. Temperature minime in lieve calo. Venti assenti o deboli sud occidentali". Nel pomeriggio "Cielo nuvoloso o molto nuvoloso con addensamenti cumuliformi e precipitazioni sparse, anche intense, a prevalente carattere di rovescio o temporale. Temperature massime in lieve calo. Venti deboli o localmente moderati sud occidentali". In serata "cessazione delle precipitazioni e nubi in generale calo, durante le ore notturne successive cielo sereno o poco nuvoloso. Venti assenti o deboli sud occidentali".

Per quanto riguarda giovedì 9 agosto al mattino "cielo poco nuvoloso con nubi in aumento nel corso della mattinata. Temperature minime in lieve calo. Venti assenti o deboli sud occidentali" . Nel pomeriggio "cielo nuvoloso con addensamenti cumuliformi e locali precipitazioni, anche intense, a prevalente carattere di rovescio o temporale, più probabili lungo l’Appennino. Temperature massime in ulteriore lieve calo. Venti deboli o localmente moderati sud occidentali". In serata "cessazione delle precipitazioni e nubi in generale calo, durante le ore notturne successive cielo sereno. Venti assenti o deboli sud occidentali".