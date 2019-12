Messa di Natale nella concattedrale di Norcia: segno di fiducia e speranza

L’arcivescovo di Spoleto-Norcia, monsignor Renato Boccardo celebrerà la messa di Natale mercoledì 25 dicembre alle ore 11 tra le macerie della concattedrale di Santa Maria.

“Sarà un momento di grande emozione per la nostra gente poter rientrare a Santa Maria ferita dal sisma 2016 come lo è stato per me qualche giorno fa - ha detto il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno - Ritornare a calpestare quel pavimento e trovarsi di fonte intatto l’affresco della Vergine con Bambino tra San Benedetto e Santa Scolastica e scoprire che è intatto, è stato veramente un tuffo al cuore e trasmette un messaggio di speranza e fiducia. San Benedetto tiene in mano la sua città – continua – e noi, suoi concittadini, dobbiamo riuscire a consegnare alle nuove generazioni una città più bella e più sicura di prima”.

L’ingresso alla celebrazione, la mattina del 25 dicembre, sarà libero fino al completamento dei 90 posti a sedere previsti dal piano di sicurezza, ma sarà possibile seguire la messa dal maxischermo posizionato in piazza San Benedetto. Al termine della celebrazione, coloro che lo desiderano, potranno accedere all’interno della concattedrale.

“Sarà un modo per riappropriarsi di questo luogo in cui ogni pietra racconta la nostra storia – prosegue Alemanno – L’arcivescovo Boccardo ha presentato questo momento con parole toccanti: ‘dalle macerie attingiamo la forza per guardare avanti con fiducia e speranza’. Proprio questo – prosegue il sindaco - è lo spirito con il quale ci accingiamo a vivere il prossimo Natale. Un altro piccolo passo, segno concreto di una rinascita finalmente avviata” ha concluso il primo cittadino.