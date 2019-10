Mesi di auto e cassonetti incendiati, arrestata la piromane che ha terrorizzato la città

La Polizia di Stato ha eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari di Perugia a carico di una 34enne italiana senza fissa dimora, accusata di numerosi episodi di incendio di autovetture e di cassonetti di rifiuti.

Da febbraio ad oggi, in base a quanto ricostruito dalla Squadra Mobile della Questura perugina, la donna avrebbe colpito nelle aree di Fontivegge, di Madonna Alta, di Case Bruciate e del centro, accanendosi sui cassonetti della spazzatura o, più spesso, sulle autovetture dei residenti e causando, in alcune occasioni, incendi di vastità tale da danneggiare anche i veicoli limitrofi a quello preso di mira.

L’attività di indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Perugia, ha permesso di addebitare con certezza alla 34enne i diversi episodi, attraverso i racconti di alcuni testimoni oculari dei raid della giovane oppure servendosi delle immagini riprese da telecamere di videosorveglianza.

La donna è stata arrestata a metà settembre in flagranza da una Volante della Questura, che l’aveva sorpresa in occasione di uno dei tanti incendi appiccati, in questo caso a due cassonetti in via Gallenga. In quella occasione la 34enne aveva confessato al giudice di aver agito “per divertimento”. Poi era stata rimessa in libertà.

La giovane è stata, però, ricercata dagli investigatori della Squadra Mobile, cui nel frattempo era pervenuta un’ordinanza di custodia cautelare relativa a tutti gli incendi di cui la 34enne si era resa responsabile negli ultimi mesi.

Una volta rintracciata, la donna è stata tratta in arresto e condotta al carcere di Capanne.