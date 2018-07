Il nuovo Mercato Coperto sta per arrivare, le anticipazioni di Fioroni: "Sarà un modello per tutti"

Il nuovo Mercato Coperto di Perugia sta per arrivare. Il vulcanico assessore al marketing territoriale Michele Fioroni lo presenta con un post su Facebook. Perché, spiega il professore, "è stato approvato oggi dalla Giunta Comunale il documento contenente le Linee Guida per la riqualificazione". Insomma, ci siamo. L’intervento di riqualificazione, sottolinea il Comune di Perugia, "è stato reso possibile dai finanziamenti erogati dalla Regione Umbria e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia". Il documento approvato dalla Giunta Romizi individua tutti gli elementi che andranno a comporre il futuro Mercato Coperto, con i servizi e le funzioni che dovranno essere garantiti dal soggetto gestore; disciplina inoltre le modalità di assegnazione del bene, e relativi risvolti patrimoniali, che saranno poi inseriti nel vero e proprio bando di gara finalizzato all’assegnazione del bene al futuro soggetto gestore.

E Fioroni, praticamente il padre del nuovo Mercaro Coperto, lo presenta alla città: "E’ per noi tutti un momento di grande soddisfazione soprattutto per essere riusciti, a termine di un lungo percorso, a non replicare modelli preconfezionati, ma ad individuare una nuova strada e un nuovo modello di gestione per il Mercato Coperto".

Quindi, vai con le anticipazioni. L'anima del professore di marketing di Fioroni esce fuori: "Possiamo sicuramente affermare - spiega - che questo spazio rappresenta un modello innovativo pensato per essere un luogo polivalente, dove consumare un bicchiere di vino e un pasto, dove acquistare le eccellenze del nostro territorio, ma anche favorire la nascita di start up legate al mondo agricolo e del turismo. Uno spazio dove conoscere e scoprire che nel mondo del food e dell’agricoltura c’è oggi una spinta all’innovazione quasi unica, a cui vogliamo dare un luogo d’elezione, favorendo nuove forme di imprenditoria il ambito agricolo e turistico. Ma anche uno spazio che diventi un punto d'accesso privilegiato per tutte le eccellenze del luogo compresi i piccoli artigiani del gusto ed i consorzi di tutela e valorizzazione".

E ancora: "Un luogo dove vivere esperienze legate al cibo, ma anche dove seguire percorsi di formazione legati alla cucina sia a livello professionale che amatoriale non tralasciando gli aspetti di pedagogia alimentare. Ma anche uno spazio in cui possa trovare ospitalità un altro tema identitario del cioccolato tra laboratori artigianali, percorsi esperienziali ed educativi".

Insomma, conclude Fioroni, il nuovo Mercato Coperto di Perugia sarà "un luogo innovativo che ha l'ambizione di diventare modello, il modello Perugia, in cui comprare, degustare e fare impresa all'interno di una piazza coperta che sarà oggetto di una fitta pianificazione di eventi creativi, culturali e formativi proponendosi come un nuovo spazio di socialità cittadina anche in alternanza alle polarità commerciali extraurbane. Ma anche una piattaforma di marketing territoriale per valorizzare, anche online, tramite una piattaforma di e-commerce tutto ciò che di buono, questo straordinario territorio può offrire".