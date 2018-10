Alla mensa universitaria nel piatto di insalata vermi e camole: "Intollerabile..."

Alcuni studenti universitari che frequentano la mensa di via Pascoli, intorno alle 14.30, ci hanno contatto inviando foto e video dell'ennesima portata con ospite. Nella lattuga, in teoria lavata e selezionata dato che era stata già immessa nel piatto dagli inservienti, senza tanto timore si muoveva liberamente una sorta di "camola" - un vermetto giallo -. Pe fortuna lo studentoìe si è accorto della sua presenza prima di affondare la forchetta.

Da qui ha filmato e fotografato il piatto di insalata ed ha provveduto a farlo presente agli addetti alla mensa. Non sarebbe la prima volta, come ci hanno ribadito altri ragazzi: soprattuto nella frutta o nella lattuga si fanno queste non piacevoli scoperte. "E' una cosa indecente: per questo lo denunciamo pubblicamente. Ne va della nostra salute".

VIDEO iL VERME NEL PIATTO A MENSA

