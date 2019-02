Meningite, bimbo di tre anni ricoverato all'ospedale di Perugia

Bambino di tre anni ricoverato nella clinica pediatrica dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia per una meningite pneumococcica. Il piccolo è già sotto profilassi e secondo quanto trapela dall'ospedale è già in fase di miglioramento.



I medici hanno ricoverato il bambino nella giornata di sabato nella clinica pediatrica e lo hanno subito isolato. Fortunatamente starebbe rispondendo bene alle cure antibiotiche e sarebbe in fase di miglioramento.