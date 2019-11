Beccati più volte a infastidire turisti e fedeli davanti alle chiese di Assisi, Daspo urbano per due mendicanti molesti

Mendicanti molesti allontanati da Assisi dopo essere stati sorpresi, più volte, dalla Polizia municipale a chiedere l’elemosina infastidendo turisti e passanti. I due, dopo essere stati colti sul fatto per l’ennesima volta, sono stati raggiunti dal Daspo urbano emesso dal questore di Perugia.

Il primo, un 44enne macedone con precedenti di polizia, è stato pizzicato due volte a mendicare nella centrale piazza del Comune di Assisi, fermando i passanti e chiedendo denaro con insistenza, in cambio di santini. Secondo il verbale della municipale l’uomo era fermo davanti ad una chiesa, impedendo l’ingresso ai fedeli. In entrambe le occasioni era stato multato per 5.000 euro e avvisato di allontanarsi dalla città su ordine del sindaco. Essendo tornato ad elemosinare in città, è stato raggiunto dal daspo urbano, con cui gli è stato vietato l’accesso anche nell’area della piazza del Comune e delle sue zone limitrofe per un periodo di sei mesi.

Il secondo, un giovane rumeno 20enne, anch’egli con precedenti di polizia, è stato fermato per quattro volte dalla Polizia di stato e dalla Municipale in piazza del Comune e in piazza San Francesco mentre mendicava in modo molesto, arrecando disturbo alle persone e ai fedeli. Dopo quattro ordini di allontamento da parte del sindaco, è stato colpito dal daspo urbano che gli fa divieto di accedere all’area della piazza del Comune e in quella di piazza San Francesco per un periodo di sei mesi.

Multa per ubriachezza molesta (da 59 a 309 euro) per un 33enne, cittadino albanese che seduto al tavolino di un bar del centro di Assisi, urlava e infastidiva i clienti e i passanti. Gli agenti della Squadra volante che sono intervenuti sul posto hanno accertato lo stato di ubriachezza ed elevato la sanzione per il comportamento di disturbo.