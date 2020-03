Controlli anti-contagio coronavirus e polemiche su movida, Menchetti: "False notizie su di noi: basta maldicenze"

"Ci dispiace notare come in una situazione di crisi come quella che stiamo vivendo, come Italia, come mondo, si creino delle futili fake news": i proprietari della catena Menchetti - con diverse sedi sul territorio regionale - hanno voluto smentire la voce che, dopo le polemiche dei giorni scorsi sui social per la movida ai tempi del coronavirus, il punto vendita di Perugia stia per chiudere a causa di una mega multa presa dalle autorità competenti.

"Ci teniamo a dire che NIENTE DI QUESTO RISPECCHIA LA REALTA’, nemmeno in minima parte. Ci siamo adeguati alle normative, come immaginiamo abbiano fatto tutti, abbiamo superato controlli ed è stata appurata la nostra totale conformità. Se dovessimo chiudere i locali, non sarà di certo per questo motivo, ma per provvedimenti volti ad una tutela ancora maggiore della salute pubblica".

Menchetti ha chiesto a tutti di "spegnere questo genere di maldicenze sul nascere, soprattutto in un momento così, dove dovremmo aiutarci e non affossarci l’un l’altro".