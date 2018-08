Commento choc su Facebook di un medico umbro: "I migranti andrebbero annegati a largo"

"I migranti andrebbero annegati a largo". Un post choc via Facebook sui migranti e il medico umbro, secondo quanto riportato dal Messagero Umbria, finisce sotto provvedimento disciplinare della Usl Umbria 2.



Il commento del medico è arrivato fino alla giornalista e blogger Selvaggia Lucarelli, che su Twitter commenta così lo screenshot delle frasi razziste: "Dal gruppo fb Doctorsinfuga, 40 000 iscritti. La dottoressa Gloria - scrive la Lucarelli - , che come è facile evincere dalla parole misericordiose, opera presso l’ospedale della Misericordia".

Il post è questo: "Io credo che i diritti umani siano quelli dei poveri anziani abbandonati, o, vuoi parlare di africani, quei poveri bambini che muoiono di fame davvero, denutrici, cachettici. Non esistono diritti umani per quattro negracci che ci invadono e arrivano con Nike e tute firmate e trippe piene, so con la scabbia ma per chissà quali violenze perpetuate. Solo un errore viene ad ora commesso: andrebbero annegati al largo".