Copisteria "trasformata" in uno studio medico e patenti di guida rilasciate senza visita: professionista sotto accusa

Esercizio abusivo della professione, falsità ideologica in atti pubblici e in certificati/ autorizzazioni amministrative. Con queste accuse, a vario titolo, sono stati rinviati a giudizio dal gup Piercarlo Frabotta - su richiesta del pm Mario Formisano - una coppia titolare di una copisteria nel perugino e un medico abilitato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Per tutti il processo inizierà il 21 novembre 2019. Secondo la procura che aveva chiesto il giudizio per i tre imputati, i soci della copisteria e il medico abilitato all'accertamento dei requisiti fisici di idoneità alla guida, avrebbero messo in piedi all'interno dei locali "un' attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ma senza la necessaria autorizzazione della Provincia - è questa la tesi sostenuta dall'Accusa - "in difetto dell'attestato di idoneità professionale".

All'interno della copisteria il medico avrebbe quindi effettuato visite per il rinnovo della patente di guida in almeno sei occasioni, dall'ottobre al dicembre 2015. Ma c'è di più secondo il pm Mario Formisano che ha formulato la richiesta di rinvio a giudizio a carico dei tre. Il medico, come detto abilitato dal Ministero competente ad accertare tutti i requisiti (sia psichici che fisici) di idoneità alla guida, avrebbe "attestato falsamente" di aver sottoposto alla visita medica finalizzata al rinnovo della patente, gli interessati. Avrebbe quindi proceduto telematicamente- si legge in un passaggio della procura - mediante collegamento al portale dell'automobilista, ad attestare di aver eseguito la visita medica. A quel punto il professionista, sostiene il pm, avrebbe rilasciato la ricevuta dell'avvenuta conferma di validità della patente di guida, ma senza valutare, previa visita, i reali requisiti degli automobilisti. La difesa del medico imputato - l'avvocato Marco Brusco - è pronto a dimostare in sede dibattimentale l'estraneità delle accuse mosse al professionista. Gli altri due imputati sono difesi dall'avvocato Amodeo Centrone del foro di Viterbo.