Media Valle del Tevere, lettera ai sindaci: "Come controllate chi passeggia, controllate anche nelle fabbriche"

Un appello ai sindaci del Trasimeno e della Media Valle del Tevere affinché "intervengano con ogni strumento a disposizione" per sanare le "criticità che permangono in diversi luoghi di lavoro del territorio, dove sono ancora molte le persone che la mattina debbono uscire di casa per andare a lavorare”. A lanciarlo in una lettera indirizzata ai primi cittadini è Mauro Moriconi, responsabile di zona per la Cgil di Perugia, che sottolinea come "in una fase straordinaria come questa il tema della sicurezza sul lavoro non sia solo una questione che riguarda i lavoratori o il rapporto lavoratore-impresa, ma divenga un problema di salute pubblica”.

“Per questo - continua il sindacalista - in attesa di auspicabili nuovi provvedimenti che limitino le attività lavorative solo a quei settori strettamente necessari, rivolgiamo un appello a voi sindaci, in qualità di autorità sanitaria sul territorio, affinché siano posti in essere dei controlli anche da parte vostra per verificare l’attuazione delle misure di sicurezza previste (distanze e dispositivi di protezione) per la limitazione del contagio".