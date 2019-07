Maxi incendio nel bosco, le fiamme minacciano le abitazione

Un vasto incendio sta interessando un bosco nei pressi di Monteleone di Orvieto. Le fiamme stanno minacciando le abitazioni. Sul posto vigili del fuoco da Terni e Perugia per contenere l'avanzata del fronte dell'incendio.

Il rogo è partito da alcune sterpaglie per finire poi per coinvolgere anche il bosco, sviluppandosi rapidamente. Si sta valutando l'ipotesi di far intervenire i canadair.