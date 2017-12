Fiamme divorano capannone a Perugia: tanti i danni alla struttura, crolla parte del solaio

Restano ancora sconosciute le cause del maxi incendio che dalle 19.30 di ieri, mercoledì 27 dicembre, si è sviluppato all’interno di un edificio di via Penna, nella zona industriale di Sant’Andrea delle Fratte. I vigili del fuoco, accorsi con quindici unità, e sei automezzi, hanno impiegato circa tre ore per spegnere le fiamme che hanno divorato parte del capannone; in particolare la zona adibita a magazzino di scarpe e di altri materiali combustibili.

Le fiamme minacciavano di avvolgere l’intera struttura ma il massiccio intervento dei vigili del fuoco ha consentito di contenere l’incendio nel compartimento dove si era sviluppato, evitando così ulteriori danni ai depositi attigui e a un deposito di attrezzature odontoiatriche dove era presente materiale di notevole valore economico.

La struttura presenta danni in corso di valutazione, sono cadute a terra i materiali che costituivano la copertura mentre la struttura portante (travi) è ancora al proprio posto così come le pareti laterali sono ancora esistenti seppur parzialmente annerite. Il massiccio impiego di idranti e lance antincendio ha consentito di limitare i danni anche alla struttura oltre che ai locali adiacenti. Sul posto è intervenuto personale della Polizia di Stato, dell’Arpa e della Usl. Nessuna persona è rimasta ferita nell’incendio. I vigili del fuoco stanno ancora operando sul posto per gli ultimi focolai e la bonifica.