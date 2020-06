Maxi blitz Gualdo Tadino, i numeri dell'operazione "All In": arrestati, cocaina e guadagni. Conferenza in corso...

E' in corso la conferenza stampa sul maxi blitz anti-droga a Gualdo Tadino. I numeri del giro d'affari sono veramente importanti: 2,3 chili di cocaina sequestrata, 75mila euro rinvenuti e considerati provento di spaccio, 3 chili di coca spacciata in un mese per un volume d'affari che permetteva ai capi del clan - due albanesi e un cubano tutti residenti a Gualdo Tadino - di potersi spartire una torta da 100mila euro. Monopolizzato, o quasi, il giro di droga del territorio eugubino-gualdese; acquistavano un grammo a 34 euro e lo rivendevano a 60 euro ma ovviamente tagliato con altre sostanze. Quindi con un grammo puro riuscivano a farci almeno 2.5 grammi da rivendere. L'operazione dei carabinieri, ribatezzata "All In", che ha visto gli uomini del Maresciallo Capo Simone Mattei in prima linea, ha comportato: 18 denunce, 13 custodie cautelari di cui 7 in carcere, 5 agli arresti domiciliari, 1 divieto di dimora in Umbria. Sulle modalità e i particolari dello spaccio è in corso ancora la conferenza stampa.

