A Mauro Casciari il “Premio Vitakraft” per aver salvato e trovato una casa al cane Gennaro

All'ex Iena, oggi conduttore radiofonico in Rai, il perugino Mauro Casciari, il premo ‘Premio Vitakraft’, riconoscimento ideato da Michela Sciurpa, Responsabile Relazioni Esterne di Vitakraft Italia. Il premio è stato assegnato per la ‘Miglior storia social 2019 dedicata agli animali’. Tra i protagonisti della storia a lieto fine, il cane Gennaro, che ora vive con la sua padrona Chiara proprietaria del bar Ambrosiana che si trova all’interno dell’Umbriafiere di Bastia Umbra.

La ragazza da tempo cercava un pastore maremmano maschio e sembrava averne trovato finalmente uno da adottare. Presto, però, si accorge di essere stata truffata: l’adozione, infatti, era una ‘bufala’ che girava su WhatsApp. Il caso ha voluto, però, che pochi giorni dopo Mauro Casciari trovasse un cucciolo di maremmano lungo la superstrada E45 e incontrasse un operatore Usl che gli dava casualmente appuntamento proprio davanti al bar di Chiara.

La ragazza, appena visto il piccolo pelosetto lo ha battezzato come “Gennaro” e se n’è subito innamorata. Lo ha preso in braccio e non lo ha più lasciato andare. La meravigliosa storia che ha ricevuto il ‘Premio Vitakraft come miglior Storia Social’ è stata raccontata “live” nel video di Mauro Casciari tra grande incredulità, vera emozione e un boom di oltre 4 milioni di visualizzazioni su Facebook.