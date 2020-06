Maturità 2020, vertici in prefettura per il piano esami sicuri: disposti gli spazi, forze dell'ordine vigileranno

Tutto pronto per l'organizzazione, ai tempi dell'emergenza Covid, degli spazi scolastici che ospiteranno a Perugia e provincia, da domani, studenti e professori per l'inizio dell'esame di Maturità 2020. Il prefetto ha fatto il punto ed ha analizzato tutte le misure in una riunione del Comitato Provinciale dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica al quale hanno partecipato oltre che dei vertici provinciali delle Forze di Polizia, anche della Direttrice dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’Umbria, Antonella Iunti, dell’Assessore Luca Merli del Comune di Perugia e della rappresentante della Provincia di Perugia.

Al fine di garantire la tutela della salute e della sicurezza sia degli studenti che del personale scolastico (docente e non docente), durante lo svolgimento dell'esame, sono previsti tutta una serie di accorgimenti volte a evitare possibili assembramenti, a garantire un adeguato distanziamento interpersonale nonché l’utilizzo di dispositivi di protezione. Previsto da domani un servizio di vigilanza e controllo presso gli Istituti scolastici interessati da parte delle Forze dell’Ordine.

Il Prefetto Sgaraglia ha espresso un sincero augurio ai candidati all’esame di stato ed ha elogiato quei giovani che sotto la pandemia "hanno tenuto comportamenti responsabili e, che hanno dato, quindi, prova di maturità nel corso di questa difficile contingenza storica sociale".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.