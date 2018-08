Aspiranti matricole? Due settimane tutte dedicate a voi per scegliere i corsi di laurea dell'Unipg

Indecisi sul corso di Laurea da intraprendere? Ci pensa l’Università degli Studi Perugia grazie agli incontri di SettembreOrienta, che dal 3 al 19 settembre apriranno le porte alle matricole per aiutarle nella scelta del percorso da intraprendere.

Due settimane per permettere ai futuri studenti di orientarsi tra i vari corsi di laurea ad accesso libero e per visitare le strutture, le aule, i laboratori, le biblioteche, gli spazi attrezzati, ecc., sia della sede di Perugia, sia di quelle di Terni, Assisi e Narni.

All'indirizzo internet https://www.unipg.it/studenti-futuri è possibile visionare il calendario dettagliato degli eventi relativi alle quattro aree in cui sono raggruppati i corsi di laurea: Giuridico-Politico-Economica, Scientifica, Tecnico-Scientifica, Umanistica. Durante gli incontri verranno anche illustrate le modalità di acquisizione dei crediti linguistici previsti dai percorsi. Il primo appuntamento si svolgerà lunedì 3 settembre 2018, alle ore 10, a Perugia, nell’ Aula 3 del Dipartimento di Giurisprudenza.

Dopo il saluto del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, ci saranno le presentazione dei corsi: di Laurea Magistrale (quinquennale a ciclo unico) in Giurisprudenza; Laurea (triennale) in Scienze dei Servizi Giuridici; Laurea Magistrale (biennale) in Integrazione giuridica europea e diritti umani. Programmate le testimonianze di laureati e studenti.

Martedì 4 settembre 2018, a Perugia, sono previsti due incontri. Al Dipartimento di Economia, alle ore 9.30, in Aula 1, verrà illustrata la laurea triennale in Economia Aziendale (sede di Perugia). Interverranno Libero Mario Mari, Direttore del Dipartimento di Economia, Marcello Signorelli, Presidente del Consiglio Intercorso in Economia - Sede di Perugia, Francesca Picciaia, Delegata all’orientamento del Dipartimento di Economia e rappresentanti degli studenti.

Nel pomeriggio di martedì 4 settembre, al Dipartimento di Lettere-Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne, alle ore 15, in Aula Magna, dopo il saluto del direttore Mario Tosti, presentazione dei corsi in Beni Culturali, in Lettere, in Lingue e culture straniere. Alle ore 17 visita guidata ai vari palazzi sede del Dipartimento (Aule lezioni, Aule studio, Laboratori, Biblioteche); presenti inoltre stand espositivi e informativi (nell'atrio/portico)

Ad Assisi e a Terni gli appuntamenti si terranno nella mattinata di mercoledì 5 settembre 2018. Il corso di laurea in Economia del Turismo del Dipartimento di Economia verrà presentato a Palazzo Bernabei, sede decentrata di Assisi, alle ore 9.30. Lo stesso giorno, alle ore 10.30, a Terni, al Dipartimento di Economia, ex Convento di S. Valentino (Via Papa Zaccaria 8) sarà illustrato il corso in Economia aziendale (sede di Terni).