Massaggi hot all'ombra della Porziuncola, cinese nei guai per sfruttamento della prostituzione

Massaggi hot all’ombra della Porziuncola. Finisce in tribunale la titolare, cinese, del centro benessere dove, secondo la Procura perugina, si svolgevano incontri sessuali a pagamento.

L’imputata, difesa dall’avvocato Luisa Manini, era stata trovata, da sola, nel centro massaggi e nel corso della perquisizione della sua abitazione, al piano superiore, erano state trovate diverse confezioni di profilattici, segno che nei locali si svolgesse un’intensa attività sessuale. In cassa c’erano trenta euro.

A mettere in allarme gli investigatori, però, era stata la pubblicazione mensile, in un sito online di annunci particolari, di una pubblicità dei servizi offerti dal centro massaggi. Ogni mese la donna avrebbe pagato 250 euro per pubblicare quegli annunci.

In aula la donna si è difesa sostenendo di aver rilevato l’attività da una connazionale e anche il contratto per la pubblicità, non interessandosi a quanto riportato negli annunci. Scegliendo, infine, la via del patteggiamento e la condanna ad 1 anno e 8 mesi per favoreggiamento della prostituzione.