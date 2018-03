L'Umbria ritrovata, venti anni dopo riapre, restaurata, un capolavoro del 1200: la chiesa di Viepri

Si è fatta gran festa a Viepri di Massa Martana dato che dopo vent’anni è stata riaperta al culto l’antica Abbazia Benedettina di Santa Maria, gravemente danneggiata dal terremoto del 1997. Per riportarla ad antico splendore sono stati necessari importanti lavori di restauro, eseguiti grazie ad un consistente finanziamento della Regione Umbria, che alla cerimonia di riapertura era rappresentata dalla Presidente Catiuscia Marini.

E’ seguita la Santa Messa officiata da Sua Eccellenza Mons. Benedetto Tuzia, Vescovo di Orvieto e Todi, alla quale hanno partecipato numerosissimi gli abitanti di Viepri e dei paesi vicini.

Ha allietato il pomeriggio l’esibizione della Banda Musicale di Massa Martana. L’Abbazia Santa Maria di Viepri, secondo testimonianze locali tramandate nel tempo, venne costruita nella

prima metà del XII secolo dai signori di Castelvecchio; il primo documento scritto che la riguarda risale al 1185 come chiesa appartenente all’Abbazia benedettina di San Pietro di Monte Martano.

Nel corso dei secoli diventa parrocchia e viene interessata da numerosi interventi di restauro e rifacimento, il più significativo dei quali è quello avvenuto nel 1940 per opera di Don Piozzi e della gente del posto. Nell'interno, suddiviso in tre navate terminanti in tre absidi, separate da una doppia fila di pilastri, si possono ammirare due dipinti di notevole valore artistico di Andrea Polinori, pittore tuderte (1586-1648) esponente del barocco umbro, raffiguranti la Nascita della Vergine Maria ed una Madonna del Rosa.

Gallery