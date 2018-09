Tragedia a Massa Martana, parte un colpo dal fucile: muore cacciatore

E' morto a seguito di un colpo partito accidentalmente dal suo fucile. E' questa la ricostruzione di una mattinata di caccia trasformatasi in tragedia per un uomo di 63 anni. E' accaduto domenica 9 settembre a Massa Martana. A dare l'allarme, dopo non aver visto il marito rientrare in casa, è stata la moglie: il corpo del cacciatore è stato trovato riverso a terra, intorno all'ora di pranzo. Per lui ogni soccorso si è rivelato inutile.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri per tutti gli accertamenti del caso. Da quanto ricostruito, il 63enne potrebbe essere rimasto impigliato tra i fili di ferro di una vigna, quando improvvisamente è partito il colpo dal fucile che imbracciava. Sul posto anche il medico legale di turno e - su disposizione del pm - è stata disposta l'autopsia.