Massa Martana, dalla terra spunta una bomba inesplosa: artificieri in azione

Dalla terra salta fuori una bomba inesplosa. Si tratta di un proiettile da mortaio, risalente alla Seconda Guerra Mondiale. A trovarlo è stato un cittadino di Massa Martana, nella frazione Viperi, in località Valcanetta.



Il problema è che il residuato bellico, lungo circa 22 centimetri e con un diametro di 6 centimetri, è in cattivo stato di conservazione. Il residente della zona ha lanciato l'allarme e ha avvertito i carabinieri. L'area è stata messa in sicurezza, in attesa dell'intervento degli artificieri che faranno esplodere l'ordigno.