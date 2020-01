Spara con un fucile alla sorella e al fidanzato: 32enne in Rianimazione

Imbraccia il fucile e spara alla sorella e al fidanzato. Secondo quanto riportato da La Nazione Umbria, a San Valentino della Collina, Comune di Marsciano, il fratello della 32enne, nella tarda serata di giovedì 16 gennaio, avrebbe sparato dal terrazzino di casa contro la coppia. Il fidanzato ha caricato la ragazza in auto e l'ha portata al pronto soccorso. E ha chiamato i carabinieri.

La ragazza, spiega una nota dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, è ricoverata in Rianimazione in prognosi riservata con profonde ferite al volto e al torace. "Uno dei medici di turno, il dottor Antonio Galzerano - spiegano dall'ospedale di Perugia - , ha esposto ai familiari la complessa situazione delle condizioni donna, che nelle prossime ore potrebbe essere sottoposta ad intervento chirurgico per le lesioni riportati ad organi vitali".

Stando sempre alla nota dell’ospedale, il fidanzato della donna ha riportato ferite agli arti inferiori ed anche lui ricoverato. Attualmente si trova nella struttura di Ortopedia e sarà sottoposto anche lui ad intervento chirurgico per l’estrazione dei pallini dell’arma da fuoco.