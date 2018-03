Marsciano, deturpata la sede della Lega: "Atto vile e vandalico, ma non fermerà il nostro lavoro"

Atto vandalico alla sede della Lega di Marsciano. I simboli del partito cancellati con la vernice nera e qualche “A” di Anarchia disegnata nella porta del locale che si affaccia in una delle principali strade del paese.

E’ questo lo scenario che i militanti della Lega si sono trovati davanti nel week end scorso in via Fratelli Ceci. “Un atto increscioso e vile che condanniamo con fermezza – spiega il segretario cittadino Nando Piazzoli – Durante la campagna elettorale qualcuno aveva già tentato di intimorirci distruggendo i manifesti elettorali e imbrattando la sede, tanto che esiste tutt’ora una denuncia a carico di ignoti e non escludo, anche in questo caso, di procedere per vie legali. Non è tanto il danno in sé che deve essere analizzato e sottoposto al vaglio degli inquirenti, quanto il messaggio politico che emerge da una simile vicenda, perché si va a ledere uno dei principi cardine della democrazia, ossia la libertà di espressione”.

“La volontà di lavorare c’è – continua la Lega in una nota - abbiamo un programma elettorale serio e costruttivo che mette gli italiani al primo posto della nostra azione politica, abbiamo persone preparate che non vedono l’ora di mettersi al servizio di Marsciano e dei suoi cittadini e le nostre idee e le nostre battaglie non potranno mai essere coperte con un po’ di vernice".

E sulla questione Piazzoli e il Consigliere Regionale Valerio Mancini lanciano la sfida alle istituzioni amministrative "Dal sindaco Todini e dal Capogruppo Regionale Gianfranco Chiacchieroni ci aspettiamo una presa di posizione chiara e netta, che prenda le distanze da un gesto lesivo e condannabile oltre i colori della politica"