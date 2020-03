Coronavirus, secondo caso accertato a Marsciano. "Scatta l'opera di sanificazione: la mappa"

A Marsciano è stato accertato dalla task-force sanitaria un secondo di contagio sul territorio. Anche in questo caso la persona interessata si trova sotto stretto controllo medico e sono state avviate le procedure per individuare e mettere in quarantena tutte le persone che possono aver avuto un contatto diretto con il malato.

"Tutte le istituzioni, a partire da quelle sanitarie - ha scritto ai cittadini il sindaco Francesca Mele - sono al lavoro per accertare tempestivamente la presenza di casi positivi e monitorare le persone in quarantena, oltre naturalmente a profondere ogni sforzo per la guarigione degli ammalati. E vorrei approfittare per dire grazie ai medici e al personale sanitario che in tutta Italia sta lavorando senza sosta per salvare la vita delle persone".

Intanto l'amministrazione comunale ha annunciatio che da domani, 19 marzo, è previsto l'avvio di una approfondita operazione di sanificazione. A svolgerla sarà Sia, Società di igiene ambientale. Si tratta di una misura funzionale a garantire, sul territorio, migliori condizioni di igiene a sostegno delle attività di contrasto alla diffusione del coronavirus. La sanificazione partirà dal capoluogo e quindi nei giorni successivi interesserà tutte quante le frazioni e aree urbane.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"L’intervento - hanno spiegato dal Comune - si concentrerà sulle aree a maggior frequentazione pedonale, in particolare, sulle zone esterne dei principali supermercati e negozi di alimentari, e nelle aree circostanti servizi quali poste, farmacie, uffici pubblici, presidi sanitari. In tutte queste aree oltre alle sedi stradali, compresi i marciapiedi, la disinfezione interesserà anche tutti gli arredi urbani tra cui panchine, ringhiere, staccionate, giochi per bambini, corrimano, rubinetti e fontanelle e scalinate"