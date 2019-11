Furti nella notte in alcune aziende: i carabinieri inseguono i ladri e recuperano la refurtiva

Altri appartamenti o attivata commerciali salvati. Restituita refurtiva frutto di alcuni raid avvenuti nelle ultime ore in alcune aziende del marscianese. Purtroppo però i ladri non sono finiti in manette: sono riusciti a fuggire abbandonando il mezzo che avevano rubato alcuni giorni fa. L'operazione porta la firma dei Carabinieri di Todi, Marsciano e Terni che, nel pattugliare il territorio, si sono imbattuti nel veicolo rubato - una Opel Astra - a San Gemini. I militari hanno seguito l'auto da Marsciano ad Acquasparta quando hanno fatto scattare il blitz cercando di bloccare i ladri. Quest'ultimi pero, dopo aver abbandonato l'Opel, sono riusciti a fuggire attraversi i campi. Tutta la refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari. Le indagini proseguono per individuare i fuggitivi.