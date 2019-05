Furti nelle auto parcheggiate, il ladro "inchiodato" dalle testimonianze: beccato e denunciato

Furti nelle auto in sosta nella zona degli impianti sportivi a Marsciano e il presunto autore "inchiodato" grazie alle testimonianze e alle indagini condotte dai carabinieri della locale stazione. Si tratta di un 35enne con precedenti alle spalle e senza fissa dimora. L'uomo intanto è stato individuato e denunciato all'autorità giudiziaria per i reati di danneggiamento e furti.

I furti risalgono allo scorso marzo. Fondamentale, per ricostruire il puzzle, sono state alcune segnalazioni di passanti. In particolare c'è chi avrebbe visto gravitare intorno alle auto in sosta più persone, fino alla denuncia - poco dopo - dei proprietari degli stessi veicoli vittime di furto. I colpi, come riportato dal Corriere dell'Umbria, sono avvenuti tra la piscina e la pista ciclabile. Le indagini dei carabinieri sono riuscite così a risalire all'identità del presunto autore.