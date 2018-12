Marsciano: investita da un'auto, donna ricoverata in ospedale

Investita da un'auto. E' di circa un mese la prognosi di un'anziana colpita da un'auto a Marsciano. L'incidente, in via della Madonnuccia, si è verificato intorno alle 17.45 di ieri, martedì 4 dicembre.



La donna, subito soccorsa dal 118, è stata trasportata all'ospedale Santa Maria della Misericordia. Fortunatamente non è in pericolo di vita. Sul posto la polizia municipale di Marsciano per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.