Fase 2, Marsciano: stabilito il crono-programma con regole per aperture di parchi, cimiteri, centri raccolta

Anche a Marsciano l'amministrazione comunale, dopo aver analizzato le normative nazionali, ha previsto un crono-programma per la riapertura - seppur con regole anti-contagio - di alcuni importanti servizi. Come ad esempio: parchi, cimiteri, centri di raccolta, trasporto urbano. Da stabilire invece ancora orari e modalità di accesso agli uffici comunali.

"L’allentamento delle misure restrittive previsto dal Governo - hanno spiegato dall'amministrazione comunale di Marsciano - riguarda infatti, oltre agli spostamenti dei cittadini e alla riapertura di alcune attività produttive, anche la possibilità di fruire di spazi e servizi pubblici. Il Comune, nel rispetto delle norme e in particolare nella logica della massima cautela nella gestione della fase 2, ha provveduto con apposite ordinanze sindacali ad attuare il seguente calendario di riattivazione di servizi che erano stati sospesi a seguito dell’emergenza coronavirus. Eventuali successive modifiche rispetto a quanto indicato saranno prontamente comunicate".

LE NORME PER I CENTRI RACCOLTA - Relativamente ai Centri di raccolta, come comunicato da SIA, gestore del servizio, l’accesso sarà consentito solo ad un utente alla volta, previa verifica della residenza attraverso un documento di identità (nel caso della struttura di Olmeto l’acceso è possibile anche attraverso il codice fiscale). Per accedere è necessario dotarsi di mascherina e guanti. All’ingresso dei Centri sarà sistemato anche un dosatore, a disposizione dell’utenza, per la sanificazione delle mani che dovrà essere fatta prima delle operazioni di conferimento. All’interno della struttura dovrà sempre essere mantenuta la distanza di sicurezza, mentre nel caso si dovessero formare file di veicoli all’esterno, gli utenti sono pregati di aspettare nei rispettivi veicoli il proprio turno.