Sostegno alle famiglie in difficoltà, a Marsciano in arrivo altri aiuti: pacchi con i prodotti "freschi del territorio"

In arrivo da domani a Marsciano, a cura della Protezione civile, i nuovi pacchi spesa con i prodotti della filiera agroalimentare del territorio, destinati a quegli stessi nuclei familiari ineseriti piano di aiuti alimentari per l’emergenza coronavirus. I primi 80 pacchi, che contengono ortaggi freschi, frutta, conserve, formaggi e carne saranno consegnati entro domenica 26 aprile, mentre un secondo quantitativo sarà portato ai rimanenti beneficiari la prossima settimana.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Questa emergenza – sottolinea il sindaco Francesca Mele – ha creato nuove fasce deboli alle quali il Comune si sta rivolgendo e che sta monitorando con estrema attenzione per fornire tutto l’aiuto necessario, e in collaborazione anche con le associazioni del terzo settore. Come amministrazione comunale abbiamo fatto la scelta di erogare gli aiuti alimentari attraverso la fornitura di prodotti e non di buoni spesa. Una soluzione che ci sta permettendo di portare nelle case delle famiglie anche i prodotti a km zero dei nostri agricoltori e allevatori locali. È un modo per stare ancora più vicini alla nostra popolazione, gestendo al meglio le risorse messe a disposizione dallo Stato per l’aiuto alimentare”.