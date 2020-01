Marsciano, coppia colpita da colpi di arma da fuoco: donna di 32 anni in gravi condizioni

AGGIORNAMENTO: Spara con un fucile alla sorella e al fidanzato: 32enne in Rianimazione

Sono molto gravi le condizioni di una giovane donna ferita da più colpi di arma da fuoco nella serata di giovedì, nel comune di Marsciano. La donna, 32 anni, è ricoverata nella struttura di Rianimazione del Santa Maria della Misericordia di Perugia con profonde ferite al volto e al torace. La prognosi è riservata.

A riferirlo è una nota dell’ufficio stampa dell’ospedale, in contatto con i medici che hanno sottoposto la donna ad accertamenti strumentali al suo arrivo in Pronto Soccorso, per poi effettuare il trasferimento in Rianimazione. "Uno dei medici di turno, il dottor Antonio Galzerano, - spiega la nota dell'ospedale di Perugia - ha esposto ai familiari la complessa situazione delle condizioni donna, che nelle prossime ore potrebbe essere sottoposta ad intervento chirurgico per le lesioni riportati ad organi vitali".

Stando sempre alla nota dell’ospedale, nel grave fatto di sangue "è rimasto coinvolto anche il fidanzato della donna che ha riportato ferite agli arti inferiori ed anche lui ricoverato. Attualmente si trova nella struttura di Ortopedia e sarà sottoposto anche lui ad intervento chirurgico per l’estrazione dei pallini dell’arma da fuoco".

Secondo la ricostruzione de La Nazione a sparare sarebbe stato il fratello della 32enne, dal balcone di una abitazione di San Valentino della Collina. Sul fatto stanno svolgendo accertamenti i Carabinieri di Marsciano.