Il grande dono alla Caritas: chiavi in mano per due nuove auto, ecco a cosa serviranno

Con una cerimonia al Municipio di Marsciano, nella mattina di sabato 17 febbraio, la Zona sociale n. 4 della Media Valle del Tevere ha consegnato due autovetture in comodato d’uso gratuito, un Fiat Doblò e una Fiat Panda, rispettivamente all’Associazione Caritas Onlus Betlemme di Marsciano e alla Caritas diocesana di Orvieto-Todi.

All’incontro hanno preso parte, tra gli altri, i rappresentanti delle amministrazioni comunali di Marsciano e Todi, le delegazioni delle due Caritas guidate dai rispettivi direttori, Giancarlo Pecetti per la Caritas diocesana di Perugia e Marcello Rinaldi per la Caritas diocesana di Orvieto-Todi. Presente anche Giampiero Bianconi, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia che ha messo a disposizione i fondi per l’acquisto dei due automezzi e un rappresentante della concessionaria L’Automobile dove sono stati acquistati i mezzi e che ha a sua volta dato un contributo.

I due mezzi, hanno infatti spiegato i presidenti delle Caritas nel ringraziare la Zona sociale e la Fondazione, saranno utilizzati per il trasporto sociale, per iniziative di sostegno all’inclusione e nell’ambito delle attività della spesa alimentare e di gestione degli empori solidali presenti sul territorio.

Tutto questo, come ha sottolineato anche il Sindaco di Marsciano, per garantire la continuità e il potenziamento di servizi importanti nell’ambito di un modello di assistenza fondato su una rete ampia in cui sono presenti istituzioni, soggetti del volontariato e della società civile. Le stesse Caritas svolgono un ruolo importantissimo anche perché rappresentano delle antenne sul territorio capaci di intercettare i bisogni e contribuire a indirizzare le risorse disponibili in interventi puntuali ed efficaci.