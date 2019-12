Maltempo, albero centra una vettura: ferito il conducente

L'automobile sulla quale viaggiava è stata centrata in pieno da un albero. Il maltempo, che imperversa su tutta la provincia di Perugia, continua a provocare danni e disagi. In quest'occasione, quando i soccorritori sono intervenuti sul posto, a San Biagio della Valle, si è temuto per il peggio, viste le condizioni della vettura.

Estratto dalle lamiere e subito medicato, l'automobilista, un 60enne, è risultato essere rimasto solo lievemente ferito. Dopo le cure da parte del personale del 118, riferisce l'Azienda ospedaliera di Perugia, l'uomo ha prederito raggiungere la sua abitazione e i familiari.