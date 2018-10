Marsciano si tinge di rosa per alla campagna di sensibilizzazione contro il cancro al seno

Il mese di ottobre è dedicato ad una campagna internazionale di sensibilizzazione contro il cancro al seno, malattia che colpisce, in Italia, circa 50mila donne ogni anno e che rappresenta la forma di tumore più diffusa nel genere femminile. Simbolo di questa campagna è il colore rosa, quello di un nastro da indossare o quello con cui illuminare monumenti ed edifici pubblici, come sono stati invitati a fare i Comuni italiani a seguito di un protocollo d’intesa tra l’Anci (Associazione nazionale dei Comuni italiani) e la Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori) finalizzato alla realizzazione di programmi e iniziative per la prevenzione oncologica.

Il Comune di Marsciano partecipa a questa iniziativa illuminando di rosa la facciata della scuola elementare IV Novembre. Un segnale per ricordare che gli importanti passi avanti fatta dalla ricerca sul fronte del tumore al seno non sono ancora sufficienti ed è necessario continuare a investire risorse importanti, specialmente per affrontare le forme più aggressive di questo tumore che spesso colpiscono in giovane età, e sviluppare nuovi strumenti di screening capaci di garantire diagnosi sempre più precoci.

Una campagna che intende sensibilizzare le comunità anche sulle difficili prove che non solo le donne che si ammalano ma anche le loro famiglie sono chiamate ad affrontare successivamente alla diagnosi. Ed è quindi importante il potenziamento di una rete sociale capace di dare assistenza e sostegno alle famiglie interessate.