Scompare nel nulla a 17 anni, l'appello ha funzionato: ritrovata Margherita

E' scomparsa da casa. E la famiglia, disperata, si affida ai social per ritrovarla. Margherita Bisogno, 17 anni, è scomparsa da casa, Verrazzano, frazione di Tuoro sul Trasimeno, dall'alba di venerdì. Nella serata di ieri, domenica 19 agosto, è stata ritrovata.



L'allarme - Da sabato è scattato il tam tam in rete, dopo che la giovane non ha fatto ritorno a casa. Con questo appello, condiviso su Facebook: "Margherita Bisogno (figlia di Michela) si è allontanata da casa ieri mattina e non è ancora tornata". La ragazza era in sella allo scooter: "È partita con uno scooter bianco Yamaha Booster targa X7NLTN. Estendi questa segnalazione a chi ritieni opportuno con cortesia di avere particolare attenzione per questa situazione e comunicare eventuali inf outili anche se provenienti dai social".

Diverse le segnalazioni raccolte dai militari. La ragazza è stata vista nella zona tra Tuoro e Passignano. Si sarebbe trattato di un allontanamento volontario.