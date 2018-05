Marco Bocci ricoverato all'ospedale di Perugia: sta meglio, dimissioni in arrivo per l'attore

L'attore umbro Marco Bocci, ricoverato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia nel reparto di Malattie infettive per una meningocefalite da herpes, come confermato in via ufficiosa da fonti ospedaliere a PerugiaToday, sta meglio e secondo indiscrezioni mediche sarebbe prossimo alle dimissioni dal nosocomio perugino.



Il marito di Laura Chiatti sarebbe stato ricoverato diversi giorni fa, tanto che è stato costretto a saltare la puntata di Amici di Maria De Filippi. Le condizioni dell'attore sarebbero migliorate con il trascorrere dei giorni. Un grande spavento iniziale per la famiglia, ma che non dovrebbe avere conseguenze.