Mantignana, donna trovata morta in un appartamento: le indagini dei carabinieri

Un cadavere con profondi tagli alla gola, tanto sangue a terra, un coltello da cucina sul pavimento. E' questo lo scenario che hanno trovato i Carabinieri in un appartamento di Mantignana frazione di Corciano. Le forze dell'ordine si erano mosse dopo la segnalazione di alcuni parenti della vittima - una donna di 61 anni, da anni residente in Umbria, ma originaria del Perù - che non avevano avuto più notizie della poveretta che, si era scoperto, non era andata in pellegrinaggio a Monterotondo da Padre Pio come aveva annunciato. Le indagini sono in corso ma, nonostante i primi elementi trovati nell'appartamento, la pista più accreditata è quella di un atto volontario. A sostegno di questa ipotesi anche i risultati emersi dall'ispezione cadaverica. Ora il magistrato dovrà decidere se effettuare l'autopsia per ulteriori conferme sulle cause della morte.