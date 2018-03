INVIATO CITTADINO "Io difendo la mia maestra", manifestazione in centro a sostegno dei docenti

Manifestazione a supporto delle docenti, sotto il brand; “Io difendo la mia maestra”. La presa di posizione dei genitori è vòlta, con un gesto concreto, a dimostrare solidarietà nei confronti delle 66.000 docenti italiane che verranno licenziate a seguito della nota sentenza del Consiglio di Stato, relativa al mancato possesso del titolo di laurea per l’insegnamento nella scuola primaria.

Ben 897 di questi insegnanti prestano servizio in Umbria. Il corteo della manifestazione è partito da Viale Carlo Manuali, in zona ex manicomio provinciale (Istituto per geometri) per arrivare al centro storico in piazza IV Novembre. Il percorso è stato via XIV Settembre, Porta Pesa, Via Pinturicchio, via Cesare Battisti (dove è stata scattata la foto in pagina dall’amico Gianluca Papalini).

Il procedere del corteo è stato accompagnato dalla musica dell’Associazione musicale “Tarantarci Perugia” e da una simpatica iniziativa di animazione per bambini. La manifestazione si è sciolta poco prima delle 18.