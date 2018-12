Maltempo, dalle 18 temperatura in diminuzione: nevica in diversi territori dell'Umbria, le previsioni

Nevica intorno ai 500 metri di altezza lungo l'appennino umbro-marchigiano: in particolare a Gualdo Tadino, Nocera Umbra e la montagna di Foligno. Fiocchi anche in Altotevere e Vanerina. Tetti e terreni imbiancati dalle 19 di oggi. Le previsioni meteo aveva previsto una quota nve più in alto: intorno agli 800 metri. Le nevicate o il nevischio dovrebbe andare avanti fino al pomeriggio di domani. Gli accumuli nevosi sono previsti però dai 1000metri. Minime in leggero rialzo.

Il freddo ha fatto crollare la colonnina: ieri record come città più fredda per Cascia -12 gradi a seguire Monteleone di Spoleto -9,8, a Forca Canapine a -9 e a Norcia a -8,8. Negli altri principali centri: -5, a Foligno -4, a Spoleto -3,2, a Gubbio -3,7, a Orvieto -1,3, a Narni -2,7, a Castiglione del Lago -4. A Perugia e Terni una notte intorno agli zero gradi. Negli altri principali centri: -5, a Foligno -4, a Spoleto -3,2, a Gubbio -3,7, a Orvieto -1,3, a Narni -2,7, a Castiglione del Lago -4,2